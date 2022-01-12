В Канаде захотели ввести налог для антиваксеров

Власти Квебека, самой населенной провинции Канады, захотели ввести налог для жителей региона, отказывающихся от вакцинации против COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс».

Во время брифинга премьер-министр Квебека Франсуа Лего (François Legault), что детали этого проекта дорабатываются. Область его применения не коснется граждан, которые имеют медицинские противопоказания против вакцинации. По словам Лего, размер взноса за отказ от прививки составит не менее 100 канадских долларов (79,5 доллара США).

Антиваксеры, по мнению властей Квебека, становятся финансовым бременем для других людей. По мнению опрошенного Reuters профессора медицины и медицинских наук канадского Университета Макгилла Кэролин Эллс, налог — это чрезмерный шаг. Она отметила, что ограничения доступа к развлечениям и рабочим местам продолжают показывать свою эффективность в борьбе с коронавирусом.

28 декабря стало известно, что правительство Франции решило ужесточить эпидемиологические ограничения для граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. От французов потребуют перейти на удаленный режим работы при наличии возможности. Помимо этого, разрешенное число посетителей массовых мероприятий в помещениях сократят до двух тысяч.