В Берлине образовались гигантские очереди в центры тестирования на коронавирус

В Берлине множество людей выстроились в гигантские очереди в центры тестирования на коронавирус из-за новых правил посещения общественных мест, которые вступят в силу в Германии с 15 января. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает РИА Новости.

Теперь, чтобы попасть в любое заведение общепита, жителям столицы и всей ФРГ будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о бустерной вакцинации, а также быть привитым или переболевшим. Как сообщает Deutsche Welle, новые меры были приняты на фоне стремительного роста числа зараженных новым омикрон-штаммом.

Ранее в центральной и северной Германии около 30 тысяч немцев вышли на улицы в знак протеста против новых антиковидных ограничительных мер. Большие акции протеста прошли в Мекленбурге, Померании, Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Полиция возбудила уголовные дела против организаторов митингов за нарушение действующего в стране Закона о собраниях и шествиях.