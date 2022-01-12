Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Берлине образовались гигантские очереди в центры тестирования на коронавирус

В столице Германии люди выстроились в огромные очереди в центры тестирования на COVID-19

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Берлине множество людей выстроились в гигантские очереди в центры тестирования на коронавирус из-за новых правил посещения общественных мест, которые вступят в силу в Германии с 15 января. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает РИА Новости.

Теперь, чтобы попасть в любое заведение общепита, жителям столицы и всей ФРГ будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о бустерной вакцинации, а также быть привитым или переболевшим. Как сообщает Deutsche Welle, новые меры были приняты на фоне стремительного роста числа зараженных новым омикрон-штаммом.

Ранее в центральной и северной Германии около 30 тысяч немцев вышли на улицы в знак протеста против новых антиковидных ограничительных мер. Большие акции протеста прошли в Мекленбурге, Померании, Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Полиция возбудила уголовные дела против организаторов митингов за нарушение действующего в стране Закона о собраниях и шествиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США обнародуют новый пакет санкций против России на случай вторжения на Украину
Рост цен на газ поставил под угрозу восстановление экономики Европы
В Брюсселе завершились переговоры между Россией и НАТО
Первый построенный с нуля российский Ту-160М совершил полет
На Аляске обеспокоились перемещением белых медведей на Чукотку
Подозреваемого в убийстве депутата россиянина показали на видео
99-летний правнук Льва Толстого умер в нищете
Экс-сотрудница полиции призналась в мошенничестве «на благо ветеранов»
Единственному гею в профессиональном футболе поступили смертельные угрозы
Офис президента Украины поблагодарил советских диссидентов за независимость
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter