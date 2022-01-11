В Германии прошли массовые протесты против новых ограничительных мер

В центральной и северной Германии около 30 тысяч немцев вышли на улицы в знак протеста против новых антиковидных ограничительных мер. Об этом сообщила Deutsche Welle.

Крупные акции протеста прошли в Мекленбурге, Померании, Тюрингии, Саксонии и Браденбурге. Полиция возбудила уголовные дела против организаторов митингов за нарушение действующего в стране Закона о собраниях и шествиях. Массовые акции прошли также в Берлине, но серьезных беспорядков или столкновений там не наблюдалось.

Акции протеста были организованы против новых ограничительных мер, которые начали действовать с 7 января. Были ужесточены правила посещения ресторанов, кафе и баров. Теперь в заведения по всей стране и независимо от числа зараженных будут пускать только привитых и переболевших при наличии отрицательного теста или бустерной прививки.

29 декабря 2021 года Министерство внутренних дел Германии констатировало рост радикализации протестов против «антиковидных» ограничений в Германии. Брифинг представителя МВД ФРГ состоялся по результатам многотысячных протестов, которые прошли 28 декабря во многих регионах Германии.

20 декабря прошлого года власти Германии заявили, что планируют ввести ограничения социальных контактов для всех граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Новые эпидемиологические меры коснулись как привитых граждан, так и отказавшихся от вакцинации и переболевших коронавирусной инфекцией.