Помощница дочери Назарбаева объяснила ее отсутствие на публике коронавирусом

Помощница дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева объяснила ее отсутствие на публике коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

Жанна Ермекова утверждает, что Дарига Назарбаева находится дома в Алма-Ате. «Течение ковида среднее», — добавила она.

Дарига Назарбаева, которая является депутатом, дважды пропустила заседание парламента. В аппарате законодательного собрания заявили, что она взяла больничный.

Сам Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря. Он не сделал ни одного заявления после начала массовых протестов в Казахстане, которые переросли в беспорядки. Проходила информация, что экс-президент вместе с семьей покинул Казахстан. Его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане и держит связь с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Массовые протесты вспыхнули в нескольких регионах Казахстана в начале января из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Вскоре социально-экономические требования сменились на политические, в том числе об уходе из политики Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате.

Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).