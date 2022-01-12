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Вслед за Назарбаевым из публичного поля пропала его дочь

Депутат Дарига Назарбаева снова отсутствовала на заседании парламента

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Из публичного поля Казахстана пропала депутат Дарига Назарбаева. Она исчезла вслед за отцом, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, который не появлялся на публике с 28 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Назарбаева снова не пришла на заседание парламента республики. В аппарате народных избранников Казахстана на вопрос о дочери первого президента ответили, что она взяла больничный. Она отсутствует в парламенте второй день подряд.

Ранее в январе сообщалось, что Дарига вместе с отцом и семьей покинула Казахстан. Куда именно направились Назарбаевы, не уточнялось. Однако вскоре эту информацию опроверг пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

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Дарига — старшая дочь Назарбаева. За время президентства отца она стала заметной политической фигурой в Казахстане — возглавляла государственные СМИ, занимала должности в правящей партии «Нур Отан», несколько лет была председателем сената. Кроме того, Назарбаева входит в топ-50 богатейших женщин Казахстана.

Ранее отсутствие заявлений от Нурсултана Назарбаева объяснили его смертью или недееспособностью. Вывод сделал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

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Дмитрий Настасьев
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