Политолог объяснил молчание Назарбаева после беспорядков в Казахстане

Молчание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на фоне кризиса в стране говорит о том, что он уже мертв или недееспособен, считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Политолог предположил, что Назарбаев может находиться в коме или в каком-нибудь ином состоянии утраты связи с реальностью.

«Вспоминая его весьма почтенный возраст, можно предположить, даже если окажется ремиссия, то весьма непродолжительная. Я допускаю, что он может вернуться в эту реальность, но вопрос, в каком состоянии, может его и показывать будет нельзя», — отметил политолог.

Состояние здоровья Назарбаева

Последний раз Назарбаева видели 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным, отмечает Калачев, и был в нормальной форме. Хотя в Казахстане обсуждались возможное ухудшение состояния его здоровья и вероятное онкологическое заболевание, утверждает Калачев.

«Но проблемы с онкологией копятся постепенно, ход болезни предсказуем, не очень понятно, как он вдруг неожиданно совершенно в предновогодние дни утратил дееспособность. Я сразу предположил, что, скорее всего, он, видимо, мертв либо находится в коме. Отсюда все движения его ближайших родственников и других, кто, видимо, считал, что [действующий президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев не та фигура, не на него надо было ставить, и что Назарбаев ошибся, и надо эту ошибку исправить каким-то образом», — поделился политолог.

«Должен был себя проявить»

В противном случае Назарбаев уже давно сам бы выступил с заявлением по сложившейся кризисной ситуации, считает Калачев. «Он должен был так или иначе себя проявить. А как он себя проявил? Разговором с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, который невозможно проверить, или заявлением пресс-секретаря Назарбаева [Айдоса Укибая] от имени Назарбаева?» — объяснил политолог.

Для национального лидера, для отца казахской государственности скрываться в дни кризиса — это как-то странно Константин Калачев политолог, глава Политической экспертной группы

По мнению политолога, в отдельных постсоветских странах уже становится традицией не сразу объявлять о смерти лидера, чтобы сперва разобраться с ситуацией в стране. Сообщение о состоянии Назарбаева могло еще больше дестабилизировать сложившуюся в Казахстане ситуацию, убежден Калачев. Он считает, что в ближайшее время ситуация с молчанием бывшего президента должна разрешиться.

Как только войска ОДКБ покинут Казахстан, так населению сообщат, что Назарбаев, скорее всего, уже мертв Константин Калачев политолог, глава Политической экспертной группы

Будущее Казахстана

Токаев должен быть благодарен Назарбаеву, как Путин первому президенту России Борису Ельцину, но это не значит, что нужно продолжать курс предшественника и повторять его ошибки, считает политолог. По мнению Калачева, сейчас элите Казахстана важно решить вопрос о том, продолжать ли линию преемственности или провести ревизию наследия первого президента страны. Так как несмотря на то, что первый президент заложил основы государственности и создал современный Казахстан, в стране осталась масса социально-экономических и политических проблем, которые признает Токаев.

Я не думаю, что Токаев будет поступать как Хрущев со Сталиным. То есть разоблачения культа личности Назарбаева не будет. Будет просто сворачивание этого культа, но в дальнейшем, конечно, Токаев будет обретать все большую самостоятельность Константин Калачев политолог, глава Политической экспертной группы

Он уточнил, что в ближайшее время в Казахстане потихоньку начнут убирать памятники и портреты Назарбаева, переименуют Нур-Султан обратно в Астану, а в учебниках, по которым школьники будут изучать историю страны, о Назарбаеве будет сказано много хорошего, но уже без перегибов и лакировки.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти. Протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник Назарбаеву.

В минувшую пятницу, 7 января, казахское издание сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. Политолог Георгий Бовт заявлял, что экс-президент мог бежать в Киргизию, Россию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на источник утверждал, что Назарбаев находится в Китае. 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что бывший президент находится в Нур-Султане и продолжает работу, находясь на связи с Токаевым и главами дружественных Казахстану государств.