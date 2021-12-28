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Назарбаев встретился с Путиным

Первый президент Казахстана Назарбаев встретился в Петербурге с Владимиром Путиным

Фото: Администрация Президента России

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Санкт-Петербурге с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте бывшего главы республики.

Во время встречи политики поделились мнениями по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня, а также обсудили историю создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и перспективы его развития.

В частности, Назарбаев отметил эффективность и актуальность подобного интеграционного объединения, а Путин указал на вклад первого казахского президента в появление ЕАЭС и развитие экономического сотрудничества в Евразии.

28 декабря в Санкт-Петербурге проходит встреча глав государств-членов СНГ. Из Казахстана на нее прибыли сразу два делегата — действующий президент Касым-Жомарт Токаев и бывший лидер республики Нурсултан Назарбаев. В Россию они прилетели на разных самолетах.

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Алевтина Запольская
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