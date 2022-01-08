Появилась информация об аресте племянника Назарбаева в Дубае

Появилась информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Эксперт по Средней Азии, политолог Аркадий Дубнов написал на своей странице в Facebook, что сам Назарбаев находится в Китае.

«Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана», — написал Дубнов.

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что Назарбаев мог бежать в Киргизию, Россию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

7 января издание Orda.kz сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. В Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.