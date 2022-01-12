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69-я параллель

В российском городе облюбовавших теплую остановку собак отправили в приют

В Новом Уренгое облюбовавших теплую остановку бездомных собак отправили в приют

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Новом Уренгое четырех бездомных собак, облюбовавших теплую остановку, выдворили оттуда и отправили в приют. Об этом рассказали «Подъему» представители городской администрации.

Собеседники издания отметили, что с жалобами на животных к ним обратились местные жители. Люди указывали, что опасаются заходить на остановку из-за бездомных псов и вынуждены ждать автобуса на морозе.

В администрации Нового Уренгоя заверили, что обслуживающая организация уже провела санитарную уборку теплого павильона.

Представители властей предположили, что животные пытались повторить успех собаки из Сургута, которой позволили греться внутри остановки. Позже бездомное животное даже забрала к себе жительница Москвы.

В декабре 2021 года руководство компании «Азовская судоверфь» в Ростовской области провело воспитательные беседы с бездомными собаками после нападения псов на людей. Таким образом руководство российского предприятия отчиталось о способе борьбы с нападениями собак на людей в ответ на запрос администрации города.

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Анна Щербакова
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