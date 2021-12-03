Руководство российской компании провело воспитательную беседу с бездомными псами

«Азовская судоверфь» провела беседы с бездомными собаками после их нападения на людей

Руководство компании «Азовская судоверфь» в Ростовской области провело воспитательные беседы с бездомными собаками после нападения псов на людей. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Так руководство российского предприятия отчиталось о способе борьбы с нападениями собак на людей в ответ на запрос администрации города.

«Каждой особи выданы соответствующие документы (паспорт собаки). С собаками проведена разъяснительная беседа о недопустимости нападения на людей, проходящих по границам территории предприятия», — говорится в документе.

Также там отмечается, что руководителям стаи указали на усиление ответственности за нарушение общественного порядка.

В свою очередь директор предприятия Михаил Бартник рассказал изданию «Подъем», что у них живут несколько дворняг на территории верфи.

«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ», — заявил Бартник.

Ранее в Барнауле россиянин натравил той-терьеров на пришедшего для проверки в его квартиру сержанта полиции. Сколько собак участвовало в нападении, точно неизвестно.