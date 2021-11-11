Россиянин натравил той-терьеров на пришедшего для проверки сержанта полиции

Житель Барнаула натравил той-терьеров на пришедшего в его квартиру полицейского

Ранее судимый 50-летний житель Барнаула натравил той-терьеров на пришедшего для проверки в его квартиру сержанта полиции, пишет «Комсомольская правда».

Оперативники пришли к барнаульцу, чтобы проверить сообщение о хищении общедомового имущества. Когда они оказались в квартире, то тут же заметили украденные вещи и стали опрашивать владельца жилища.

По информации издания, мужчина повел себя агрессивно и сказал своим той-терьерам: «Фас!». Точно неизвестно, сколько собак участвовало в нападении на оперативников. Сержант получил травмы и до сих пор находится на лечении.

Заведено дело по статье о применение насилия в отношении представителя власти.

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