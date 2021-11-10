Названы преимущества и недостатки сна в кровати с домашними питомцами

Эксперты рассказали о пользе и недостатках сна в одной кровати с домашними животными

Главный ветеринарный врач Североамериканского ветсообщества Дана Варбл назвала CNN преимущества и недостатки, которые несет в себе сон в одной кровати вместе со спящими рядом домашними животными.

Как отметила специалист, что касаемо самих питомцев, то для них хорошо спать вместе со своими хозяевами, поскольку это говорит о их высоком уровне доверия, а так же позволяет установить с людьми более тесную связь. По словам эксперта, это оказывает положительное влияние на здоровье и психику животных.

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Однако когда речь заходит о пользе для человека все становится не так однозначно, подчеркивает ветеринар. Как правило, для человека такой сон считается не слишком полезным, поскольку действия животных могут помешать глубокому сну человека. Микропробуждения могут приводить к стрессу, который приводит к ухудшению сна, рассказала Кристен Кнутсон, доцент кафедры неврологии и профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

«Животные могут двигаться, лаять, нарушать сон. Сон у собак и кошек непостоянен, они неизбежно встают и ходят по кровати, наступая на людей. Вся эта активность приведет к фрагментации сна», — объяснил доктор Всеволод Полоцкий, директор по исследованиям сна и профессор кафедры медицины Университета Джона Хопкинса.

Однако, как отметил специалист по сну Радж Дасгупта, доцент клинической медицины в Медшколе Кека Университета Южной Калифорнии, засыпать со своими питомцами может быть полезно для людей, страдающих депрессией или тревогой. Он пояснил, что это помогает им испытывать ощущение уюта, а также снижает их беспокойство. Также ночевать в одной постели с любимцами может быть полезно для детей, добавил специалист.

Ранее британские ученые выявили у некоторых домашних кошек и собак воспалительное заболевание сердца, которое называется миокардит. Его обнаружили после того, как питомцы заболели COVID-19. Отмечается, что животные находились в депрессивном состоянии, были вялыми, а также у них отсутствовал аппетит.