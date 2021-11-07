Названо опасное для домашних животных последствие коронавируса

NBC News: ученые выявили у кошек и собак воспаление сердца после заражения коронавирусом

Британские ученые выявили у некоторых домашних кошек и собак воспалительное заболевание сердца, которое называется миокардит. Его обнаружили после того, как питомцы заболели COVID-19, сообщает NBC News.

Отмечается, что животные находились в депрессивном состоянии, были вялыми, а также у них отсутствовал аппетит.

«У них было либо затрудненное дыхание из-за скопления жидкости в легких и из-за болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма», — сказал ветеринарный кардиолог из Ветеринарного справочного центра Ральфа в Бакингемшире Лука Ферасин.

По его данным, около 12,5 процента перенесших инфекцию домашних животных имеют диагноз миокардит.

Ранее ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» рассказал, как определить у питомца наличие коронавируса. По словам специалиста, симптомами заболевания могут стать кашель и выделения из носа.