Назван способ определить коронавирус у питомца

Ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» рассказал, как определить у питомца наличие коронавируса. По словам специалиста, симптомами заболевания могут стать кашель и выделения из носа, сообщает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что домашние животные нечасто заболевают коронавирусом. Это случается при тесном и длительном контакте с зараженным человеком. Ветеринар назвал способ выявить инфекцию у коши или собаки. О заболевании говорят такие признаки, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость и тяжелое дыхание.

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Чтобы подтвердить или исключить заражение, эксперт посоветовал обратиться в ветклинику, где у питомца возьмут мазок из носа. Однако перечисленные симптомы являются признаками и других респираторных инфекций — например, микоплазмоза.

«Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику», — посоветовал ветеринар.

Специалист добавил, что также существует «кошачий» коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он наблюдается почти у всех кошек и не является опасным, но в некоторых случаях способствует развитию инфекционного перитонита и энтерита. Вирус не приносит вред людям и собакам, поскольку им заражаются только представители семейства кошачьих.

Ранее ветеринар рассказал о возможности заражения COVID-19 от домашних животных. По его мнению, питомцы передают коронавирус при некоторых обстоятельства.