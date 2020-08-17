Кошки стали более дружелюбными на фоне коронавируса

На фоне коронавируса кошки стали более дружелюбными к своим хозяевам. Любвеобильность стали проявлять даже старые питомцы, которые до этого демонстрировали самостоятельность независимость. Об этом свидетельствует опрос, проведенный британской компанией по страхованию домашних животных Direct Line. Его результаты опубликовал портал LadBible.

«Он никогда не был милым котом и не любил щекотку, как другие кошки, которые у меня были. Он очень отстраненный и любит гулять сам. Но через несколько недель в изоляции он начал сидеть у меня на коленях, когда я смотрю телевизор», — поделилась одна из опрошенных.

Так, 90 процентов респондентов отметили, что кошки стали оказывать им эмоциональную поддержку с марта текущего года, когда начался период самоизоляции. При этом 51 процент британцев отметили, что их кошки стали реже выходить из дома и больше времени проводить с хозяевами.