Друзья отпраздновали день рождения кошки и попали в больницу

Жители Чили отпраздновали день рождения кошки в период пандемии и заразились коронавирусом. Об этом сообщает New York Post.

На вечеринке в городе Вальпараисо присутствовало 10 человек, их анализы на коронавирус показали положительный результат. Также COVID-19 диагностировали у еще пяти человек — родственников владельца кошки. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое, их госпитализировали.

По данным медиков, нулевым пациентом мог оказаться хозяин питомца. При этом само животное не заражено коронавирусом.

«Когда я услышал, что вспышка произошла после дня рождения кошки, я подумал, что это шутка — они, вероятно, пытались что-то скрыть», — поделился региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско Альварес. Он назвал действия граждан «немыслимым примером безответственного поведения» во время пандемии.

Это не первый случай массового заражения коронавирусом после вечеринки. Так, в сентябре сотни французом подхватили инфекцию после встречи нудистов, проходившей на крыше. Ее участники не носили средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию. В июне 16 друзей устроили вечеринку в честь окончания карантина в США и заболели COVID-19.