Ветеринар объяснил случаи гибели животных от COVID-19

Животные могут заражаться и даже погибать от COVID-19 при крайне ослабленном иммунитете. Об этом «Ленте.ру» рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков. Он также добавил, что в редких случаях домашние питомцы могут даже переносить опасный вирус в случае непосредственного с ним контакта.

В Монголии зафиксировали первые случаи гибели животных от коронавируса. Об этом стало известно «Синьхуа» от эксперта Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурена Тувшинбаяра.

По его словам, в прошлом месяце при загадочных обстоятельствах умерли два бобра, содержавшиеся в центре разведения при Управлении окружающей среды Улан-Батора. «Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал COVID-19», — заключил эксперт.

Статистическая ошибка

Шеляков напомнил, что вопросы о том, могут ли животные быть переносчиками коронавируса, возникли еще в первую волну пандемии, тогда ветеринары даже проводили флешмоб, призывая россиян не выкидывать любимых питомцев на улицу и не бояться передачи вируса от них.

«Мы знаем, что коронавирус очень видоспецифичен — у нас свой, у разных видов животных другой. И на данный момент свидетельств о прохождении межвидового барьера COVID-19 нет, — успокоил врач. — Нашей пандемии уже полтора года периодически действительно появляются единичные сообщения о том, что где-то заболела какая-то тигрица, где-то другое животное, но все они опровергаются. И, видимо, так оно и есть, учитывая огромное число зараженных и переболевших людей, подобные случаи легко вписываются в статистическую ошибку».

Ветеринар объяснил, что «статистическая ошибка» не говорит о том, что животные не могут заразиться в принципе. COVID-19, как и многие другие, видоспецифичен, но при крайне низком иммунитете и животное, и человек могут заболеть неспецифичным вирусом.

«Есть такой пример. Давно, лет 200 назад, французский микробиолог пытался сделать вакцину от бешенства, такую, чтоб человек не заразился, но получил антитела. Но как ослабить вирус? По методике тех лет — пропустить через неспецифичное животное. Микробиолог выбрал кур, но что бы он ни делал, сколько ни вводил вирус в кровь, слюну, куры не болели. Тогда он догадался искусственно снизить им иммунитет, держа их лапы в ледяной воде — так несушки быстро простывали и, действительно, заболевали неспецифичным для них заболеванием. Так что убитый иммунитет может подцепить какой угодно вирус», — рассказал Шеляков.

Медик заключил, что домашние питомцы, собаки, кошки, не могут ни заболеть коронавирусом, ни стать источниками его распространения. Зато легко могут его передавать при некоторых обстоятельства.

«Например, гуляете вы с собакой по улице, человек, проходивший рядом, чихнул, сплюнул, его вырвало, питомец подошел и наступил, а потом облизал лапку, бочок. А вы его погладили, потерлись носом. Вот и получается, что заразились от собаки, так как она стала просто фактором передачи. Как кнопка в лифте, любой неодушевленный предмет. Так что на вопрос, могут ли животные заражаться и заражать ковидом, все ветеринарные врачи ответят нет. Просто потому, что убедительные доказательства отсутствуют», — резюмировал Шеляков.

О смертях животных непосредственно от COVID-19 ранее не было известно, однако были случаи, когда животные умирали после инфицирования. При этом Всемирная организация по охране здоровья животных, Британское министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельскому хозяйству, а также американский Центр по контролю и профилактике заболеваний подтверждали, что животные могут болеть коронавирусом, а само заболевание — передаваться от животных человеку и от человека животным.