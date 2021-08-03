Редчайшие снежные леопарды пошли на поправку после заражения COVID-19

В конце июля в зоопарке Сан-Диего, штат Калифорния, у двух редчайших и находящихся под угрозой исчезновения снежных барсов, также известных как ирбисы или снежные леопарды, обнаружили новую коронавирусную инфекцию. По данным Daily Mail, животные пошли на поправку.

Признаки заболевания сначала проявились у трехлетней самки снежного барса по кличке Нафиса (Naphisa), а через несколько дней у девятилетнего самца Рамиля (Ramil) — животные начали кашлять. Тогда сотрудники зоопарка провели анализ кала обоих зверей и обнаружили, что они больны COVID-19.

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Заболевшие хищники проживают в одном вольере с амурскими леопардами, у которых не проявилось никаких симптомов болезни. «Наша команда специалистов будет продолжать обеспечивать всем четырем животным в вольере наилучший уход — внимательно следить за ними и лечить по мере проявления симптомов заболевания», — сказал представитель зоопарка.

На данный момент неясно, как снежные барсы заразились коронавирусом. Однако известно, что другие животные зоопарка тоже были инфицированы. Сообщается, что в январе гориллы заразились COVID-19 от одного из посетителей. Животные выздоровели, и теперь их жизням ничего не угрожает.

Зоопарк Сан-Диего содержит снежных барсов с 1949 года, и с тех пор в парке родилось тринадцать детенышей. Сегодня в зоопарке живут всего два снежных барса.

По данным Всемирного фонда дикой природы, снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: в России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане. По данным на 2020 год в дикой природе осталось всего около трех тысяч особей.

Ранее сообщалось, что азиатские выдры из океанариума в городе Атланта в американском штате Джорджия заразились COVID-19. Есть подозрение, что выдры могли заразиться от сотрудника, переносившего новую коронавирусную инфекцию бессимптомно.