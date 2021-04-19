Выдры из океанариума заразились коронавирусом

Азиатские выдры из океанариума в городе Атланта в американском штате Джорджия заразились COVID-19. Об этом океанариум сообщил в Facebook.

Сообщается, что выдры находятся вне выставки, и за ними наблюдают опытные сотрудники бригады по охране здоровья и уходу за животными. «Наши азиатские выдры получили положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19. У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, легкая летаргия, а некоторые начали кашлять», — говорится в публикации.

Несмотря на соблюдение всех рекомендуемых протоколов по охране здоровья и безопасности, есть подозрение, что выдры могли заразиться от сотрудника, переносившего коронавирус бессимптомно.

Риск передачи болезни от животного человеку крайне низок. Ранее, согласно данным Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента, были подтверждены факты заболевания COVID-19 нескольких собак и кошек, находившихся в контакте с инфицированными людьми. Восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.