Врачи раскрыли опасность вегетарианства для прививающихся от коронавируса

Врачи раскрыли опасность вегетарианства для людей, делающих прививку от коронавируса. По мнению терапевта Тимура Асанова, исключение из рациона животного белка может негативно повлиять на иммунный ответ, передает РИА Новости.

Специалист напомнил, что целью вакцинации является выработка антител, а вегетарианцы, в свою очередь, исключают из рациона важные витамины, которые организм не вырабатывает самостоятельно и может получить только с пищей. Он напомнил, что необходимо помочь ему в формировании иммунитета, обеспечив полноценное питание, здоровый сон и отсутствие стрессов.

«Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку», — подчеркнул Асанов.

Такое мнение поддержала его коллега Мария Владимирова. Терапевт отметила, что чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее его иммунитет. Это не только не способствует качественному иммунному ответу после вакцинации, но и может привести к хроническим заболеваниям.

Ранее замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов развеял миф о вакцинации от коронавируса. По его словам, некоторые люди думают, что с введением препарата вирус попадает в организм, и поэтому вакцинированный становится источником инфекции для окружающих. Эпидемиолог напомнил, что ни одна вакцина в мире не содержит живого вируса.