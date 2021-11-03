Обнаружен мощный резервуар мутаций COVID-19

Ученые из университетов Пенсильвании и Айовы обнаружили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. Их исследование опубликовано на портале biorxiv.

Как считают специалисты, вирус передался животным от людей и начал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020-го по январь 2021 года ученые отбирали особей для тестирования в Айове и выяснили, что до 80 процентов из них были заражены.

По мнению экспертов, экспансия вируса среди наиболее распространенных видов животных в Северной Америке может еще больше затруднить искоренение патогена. В особенности если они станут резервуаром мутаций COVID-19. В этом случае со временем он станет более вирулентным и научится обходить нынешние вакцины, считают ученые.

В сентябре обитателей зоопарков Новой Англии на северо-востоке США начали вакцинировать от коронавируса. На территории не было обнаружено ни одного животного, заболевшего COVID-19, однако администрация учреждения приняла решение привить их препаратом компании Zoetis в качестве профилактики. Применение вакцины в зоопарке одобрило министерство сельского хозяйства после рассмотрения случая каждого потенциально уязвимого перед вирусом животного.