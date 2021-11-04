Компания приютила бездомных кошек и повысила производительность труда

Токийская компания Ferray Corporation решила повысить производительность труда и снизить уровень стресса у своих сотрудников необычным способом — в офисе приютили девять бездомных кошек, сообщает World Of Buzz.

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Отмечается, что из-за небольших жилых помещений в Токио большое количество арендаторов запрещают постояльцам проживать с домашними животными, из-за чего многие питомцы оказываются на улице, а жители города страдают, живя без домашних любимцев. Они вынуждены жить без них, либо посещать заведения, вроде кошачьих кафе.

Компания решила «нанять» пушистых сотрудников, благодаря которым люди стали больше общаться друг с другом и проводить время в питомцами. Кроме того, сотрудникам рекомендовали при необходимости приводить на работу своих домашних животных, если владельцам не с кем их оставить, а также Ferray Corporation ежемесячно выплачивает 42 доллара каждому, кто заводит кошку. Однако четырехлапые работники компании иногда доставляют неудобства — грызут компьютерные провода или рвут бумагу, но компания готова мириться с маленькими неприятностями.

Ранее стало известно, что жительница Флориды, США, 22-летняя модель Камила Эль потратила 198 тысяч долларов (14 миллионов рублей) и обеспечила роскошную жизнь любимым питомцам. Она не жалеет на них денег и признается, что может не раздумывая потратить 500 долларов (35,3 тысячи рублей) на покупку еды им на ужин. При этом сама девушка может съесть лапшу быстрого приготовления.