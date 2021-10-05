Девушка услышала жалобное мяуканье из стены и обнаружила там кошку

Пользовательница TikTok под ником @giavannaaaa__ рассказала, что обнаружила потерявшуюся домашнюю кошку замурованной в стену дома. Она поделилась своей историей с подписчиками.

По словам девушки, она в июле начала делать ремонт в доме и недавно поменяла плитку в ванной комнате. В какой-то момент пользовательница заметила, что ее кошки нигде нет, и начала ее искать.

Зайдя в ванну, она услышала жалобное мяуканье, которое раздавалось из стены. Оказалось, что кошку случайно замуровали, когда меняли плитку. Чтобы освободить животное, пришлось вырезать дырку в стене. Питомица благополучно выбралась из плена и чувствует себя хорошо.

Ролик набрал почти восемь миллионов просмотров и 7,5 тысячи комментариев. «Теперь придется ей там организовать пространство и сделать дверь», — написал один из пользователей. Другая добавила: «Вечно кошки умудряются попасть в самые нелепые ситуации».

Ранее сообщалось, что кошка по кличке Джина из Кейптауна, ЮАР, выжила после того, как рабочие случайно замуровали ее в стене дома на два дня. Чтобы найти Джину, хозяева опубликовали объявление на местной странице поиска пропавших животных в интернете, но не получили отклика.