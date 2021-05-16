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В Москве женщина выкинула из окна десять котов и угрожала покончить с собой

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На юге Москвы женщина выкинула из окна десять котов и угрожала покончить с собой. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает «Интерфакс».

Ставшие очевидцами местные жители отвезли пострадавших животных в ветеринарную клинику.

Как сообщает корреспондент агентства, жительница дома 18 на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово Южное выкинула из окна квартиры около десяти котов, после чего стала угрожать покончить с собой.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

11 мая в Подмосковье покончила с собой столетняя пенсионерка, ее обнаружила сиделка. Погибшая жила одна, родственников, кроме двух племянниц, у нее не было. Одна из них живет в другом регионе, другая навещала пенсионерку несколько раз в месяц.

24 марта сообщалось, что житель Краснодарского края совершил суицид во время общения с сыном по видеосвязи.

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