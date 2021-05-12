Столетняя пенсионерка покончила с собой в Подмосковье

В Подмосковье покончила с собой столетняя пенсионерка, ее обнаружила сиделка. Об этом пишет «Московский комсомолец».

11 мая жительница города Пушкино пришла в квартиру к своей столетней подопечной, за которой она присматривала как сиделка, и обнаружила в ванной ее тело. Приехавшие медики констатировали смерть пожилой женщины. В квартире был порядок, прибывшая полиция следов взлома и ограбления не обнаружила.

Погибшая жила одна, родственников, кроме двух племянниц, у нее не было. Одна из них живет в другом регионе, другая навещала пенсионерку несколько раз в месяц.

Более 10 лет назад у пожилой женщины появились проблемы со зрением, она практически ослепла, поэтому ей наняли сиделку. В социальной службе рассказали, что всю жизнь женщина прожила в Пушкино, во время войны копала окопы, валила лес. После окончания войны работала швеей. Недоброжелателей у нее не было.

Почему пенсионерка решилась на такой шаг, выясняет полиция. По факту смерти начали проверку.

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