Россия
 
Последние новости
Устроивший стрельбу в казанской школе объявил голодовку
Девушка сменила стрижку и прославилась в сети сходством с принцессой Дианой
На Украине создали новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями
Медведчук приехал в Генпрокуратуру Украины и заявил о готовности к аресту
В Кремле рассказали о работе над законопроектом о гражданском оружии
ХАМАС запустило ракеты неподалеку от ядерного центра Израиля
Обвиняемым по делу «Зимней вишни» попросили дать до 14,5 года колонии
Стали известны последние слова погибшей учительницы из казанской школы
Путину доложили о покинувших Омск
Бывший участник Comedy Club рассказал о конфликте в коллективе
Новости партнеров
Прослушать новость

Столетняя пенсионерка покончила с собой в Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Подмосковье покончила с собой столетняя пенсионерка, ее обнаружила сиделка. Об этом пишет «Московский комсомолец».

11 мая жительница города Пушкино пришла в квартиру к своей столетней подопечной, за которой она присматривала как сиделка, и обнаружила в ванной ее тело. Приехавшие медики констатировали смерть пожилой женщины. В квартире был порядок, прибывшая полиция следов взлома и ограбления не обнаружила.

Погибшая жила одна, родственников, кроме двух племянниц, у нее не было. Одна из них живет в другом регионе, другая навещала пенсионерку несколько раз в месяц.

Более 10 лет назад у пожилой женщины появились проблемы со зрением, она практически ослепла, поэтому ей наняли сиделку. В социальной службе рассказали, что всю жизнь женщина прожила в Пушкино, во время войны копала окопы, валила лес. После окончания войны работала швеей. Недоброжелателей у нее не было.

Почему пенсионерка решилась на такой шаг, выясняет полиция. По факту смерти начали проверку.

24 марта сообщалось, что житель Краснодарского края совершил суицид во время общения с сыном по видеосвязи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье покончила с собой столетняя пенсионерка: устала жить
В Москве нашли мертвым заместителя прокурора из Петербурга
Американец расстрелял шестерых на вечеринке и покончил с собой
В Москве онкобольная пенсионерка покончила с собой