Россиянин покончил с собой на глазах у промучивших его пять часов приятелей

В Екатеринбурге 19-летний местный житель покончил с собой в арендованной квартире после того, как трое приятелей избивали его на протяжении пяти часов. Об этом сообщает «КП».

Молодой человек занял у них 10 тысяч рублей, но долг вернул с опозданием. Приятели, среди которых две девушки 20 и 19 лет и юноша 17 лет, потребовали от должника 50 тысяч рублей, заявив, что его «поставили на счетчик».

Вечером 6 мая молодые люди пришли к должнику домой. На протяжении пяти часов они издевались над потерпевшим, а утром он на их глазах свел счеты с жизнью.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о доведении до самоубийства и вымогательство. Подозреваемых задержали в квартире погибшего.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия 13 мая арестовал обвиняемых до 10 июля.