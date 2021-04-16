Появились детали доведения российским психологом подростка до суицида

Психолог реабилитационного центра для детей-инвалидов в поселке Кичкилейка Пензенской области, которая довела ребенка до попытки самоубийства из мести, увлекалась эзотерикой и заявляла, что видит сквозь стены. Об этих деталях пишет РИА Новости.

Одна из бывших коллег женщины рассказала, что психолог Виктория Малявина пришла работать в учреждение около года назад и сразу не понравилась другим сотрудникам. «Человек явно неадекватный: заявила, что якобы видит сквозь стены, обладает какими-то сверхспособностями. И не пользуется компьютером: "техника отключается из-за дара". Советовала обращаться к духам умерших, мол, помогут в трудной ситуации», — поделилась бывшая соцработница, которая попросила не указывать ее имя.

Она отметила, что Малявина работала в отделении для воспитанников с физическими недостатками и упрекала детей с инвалидностью в том, что от них плохо пахнет, провоцировала подростков на конфликт, запугивала. Например, однажды женщина специально испачкала рвотой постель одной из девочек. «Виктория потом объяснила, что это обучающий момент. Мы были в шоке», — заявила собеседница.

Другая сотрудница, чье имя также не называется, уточнила, что раньше этот реабилитационный центр считался образцовым, работали лучшие специалисты, но два года назад сменилось руководство. С приходом нового директора начались рабочие конфликты, из-за плохих условий труда уволились многие опытные работники. На их место пришли неопытные люди вроде Малявиной. При этом жаловаться на новую коллегу было бесполезно: ее поддерживало все начальство.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с сиротами-инвалидами работала психолог без опыта. На руководителя центра, который знал о конфликте сотрудницы с детьми и никому об этом не сообщил, заведено административное дело по статье 19.7 КоАП («Непредоставление информации»). По факту попытки девочки-подростка совершить суицид заведено дело, по какой именно статье, не сообщается. Предположительно, это статья 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Ранее стало известно, что психолог реабилитационного центра в поселке Кичкилейка решила довести подопечную до суицида, чтобы отомстить за проявленное ей неуважение. Девочка не воспринимала всерьез разговоры соцработницы о темных силах и негативной энергетике. На самоубийство девочка решилась, когда педагог организовала ее правлю из-за ночной рвоты.