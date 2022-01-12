Назван лучший срок хранения долларов

Старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин в беседе с агентством «Прайм» назвал лучший срок для хранения долларов.

По его словам, валюта США сейчас вызывает вопросы, связанные с инфляцией, хотя последние годы она была отличной инвестицией. Как считает эксперт, покупать доллар нужно в случае, если россиянин готов держать этот актив 10 лет.

Говоря о долларе на краткосрочную перспективу (2022 год), эксперт отметил, что ситуация складывается хорошо именно для рубля. Из-за геополитики все инвесторы могут побежать в доллар. «Но если ничего катастрофического не случится, цены на сырье будут на высоком уровне, и это тоже будет хорошо для рубля», — заявил он.

По мнению специалиста, главным риском для доллара является ускорение инфляции в США. «Есть мнение, что в ближайший год или даже больше доллар не будет интересной валютой для вложений». — рассказал он, добавив, что, если смотреть, как вел себя доллар против рубля в течение последних 10-15 лет, то он был прекрасной инвестицией.

Другая инвестиция, которая считается консервативной — золото. В условиях инфляции, неопределенности, тревоги в мире инвесторы стремятся покупать подобные «вечные ценности», — заключил эксперт.

Ранее персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов назвал валюты, которые могут оказаться на пике спроса в 2022 году. Финансист допустил, что у рубля есть шансы оказаться на пике в 2022 году.