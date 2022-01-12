МИД России назвал главное условие деэскалации на Украине

Главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения. Об этом по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, трансляцию пресс-конференции вел РБК.

По словам дипломата, в первую очередь речь идет о запрете поставок вооружений для Киева и присутствия в республике иностранных военных инструкторов, инспекторов и военных подразделений. Он назвал это требование прямо предусмотренным Минскими соглашениями.

«Будут Минские соглашения выполнены — не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности», — сказал Грушко. Он подчеркнул, что деэскалация в регионе возможна и необходима, но для ее реализации нужно строго следовать заключенным ранее договоренностям. «Здесь наши позиции абсолютно понятны», — отметил замглавы МИД России.

Ранее Грушко заявил, что на заседании Совета Россия — НАТО обеим сторонам удалось провести разговор по душам. Саму встречу дипломат охарактеризовал как встряску, на которой обоюдоострые вопросы были поставлены откровенно и прямо. «Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы», — утверждал дипломат.