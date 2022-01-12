В МИД России назвали переговоры с НАТО «разговором по душам»

Переговоры по гарантиям безопасности в Европе на заседании Совета Россия — НАТО были разговором по душам. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам дискуссии. Трансляция выступления ведется на YouTube-канале «Телеканал 360».

«Произошла встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы. Они всегда были как бы на втором плане. В таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой остроты и прямоты», — охарактеризовал заседание Совета дипломат.

Также замглавы МИД отметил, что риски, связанные с продолжением курса НАТО, могут перевесить все преимущества. По его словам, в НАТО продолжают основываться на принципе, что «будущее безопасности в Европе и Евроатлантике должно быть НАТО-центричным».

В том же выступлении Грушко заявил, что в ходе переговоров Совета Россия — НАТО Москва честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений. «На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще», — рассказал дипломат.