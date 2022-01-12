В МИД указали на отсутствие позитивной повестки в отношениях России и НАТО

В ходе переговоров Совета Россия — НАТО Москва честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции после заседания, трансляция доступна на Youtube-канале РБК.

«На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще», — рассказал дипломат. По его словам, сотрудничество между Москвой и Североатлантическим альянсом в сферах общих интересов полностью приостановлено. Замглавы МИД отметил, что отсутствие сотрудничества с российской стороной вписывается в курс НАТО на сдерживание Москвы.

Грушко подчеркнул, что в ходе встречи стороны проанализировали все факторы, которые влияют на ухудшение европейской безопасности. В частности, по его словам, безопасности и миру в Европе угрожает расширение сил НАТО на Восток. Дипломат потребовал от альянса юридических гарантий нерасширения на территории восточных союзников.

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что предложения России по отказу от расширения НАТО и возврата к Основополагающему акту о взаимных отношениях 1997 года являются для альянса неприемлемыми. По ее словам, часть российских предложений по гарантиям безопасности в Европе являются «неподходящим вариантом» для Запада.