Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД указали на отсутствие позитивной повестки в отношениях России и НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия честно указала НАТО на серьезные риски при ухудшении отношений

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В ходе переговоров Совета Россия — НАТО Москва честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции после заседания, трансляция доступна на Youtube-канале РБК.

«На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще», — рассказал дипломат. По его словам, сотрудничество между Москвой и Североатлантическим альянсом в сферах общих интересов полностью приостановлено. Замглавы МИД отметил, что отсутствие сотрудничества с российской стороной вписывается в курс НАТО на сдерживание Москвы.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Грушко подчеркнул, что в ходе встречи стороны проанализировали все факторы, которые влияют на ухудшение европейской безопасности. В частности, по его словам, безопасности и миру в Европе угрожает расширение сил НАТО на Восток. Дипломат потребовал от альянса юридических гарантий нерасширения на территории восточных союзников.

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что предложения России по отказу от расширения НАТО и возврата к Основополагающему акту о взаимных отношениях 1997 года являются для альянса неприемлемыми. По ее словам, часть российских предложений по гарантиям безопасности в Европе являются «неподходящим вариантом» для Запада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений
В ОДКБ подтвердили дату вывода миротворцев из Казахстана
Российский врач предупредил об опасности сна при включенном телевизоре
В МИД назвали условие для сотрудничества стран НАТО с Россией
В МИД России назвали переговоры с НАТО «разговором по душам»
Росстат назвал окончательный уровень инфляции в России
В Минобороны оценили уровень отношений России и НАТО
Оксана Самойлова показала фигуру в бикини без фильтров
Власти Великобритании получили иск за «воображаемый» план по спасению планеты
Российские фигуристы стали лидерами после короткой программы на ЧЕ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter