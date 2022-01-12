В США рассказали о реакции НАТО на предложения России

Предложения России по отказу от расширения НАТО и возврата к Основополагающему акту о взаимных отношениях 1997 года являются для НАТО неприемлемыми, заявила первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе брифинга по результатам заседания Совета Россия — НАТО (СРН), трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента Соединенных Штатов.

Шерман заявила, что часть российских предложений по гарантиям безопасности в Европе являются «неподходящим вариантом» для Запада. «Мы не собираемся соглашаться с тем, что НАТО не может расширяться дальше. Мы не собираемся соглашаться вернуться в 1997 год. Мы не собираемся соглашаться с тем, что все страны, которые вошли в НАТО, должны выйти из альянса», — отметила замгоссекретаря.

В ходе брифинга Шерман рассказала о реакции членов НАТО в ходе переговоров с Россией. Она добавила, что страны-участницы альянса поддерживают принципы, согласно которым все государства должны иметь возможность выбирать свою собственную внешнеполитическую ориентацию.

Ранее в Брюсселе завершилось заседание СРН, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению агентства, переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.