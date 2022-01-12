В США оценили позицию стран-членов НАТО на переговорах с Россией

Страны члены НАТО выступили с абсолютно единых позиций в ходе переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе брифинга по результатам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) оценила позицию государств, входящих в альянс, трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента Соединенных Штатов.

«30 отдельных государств говорили как одно. Союзники НАТО выступили в полном единстве в поддержку ряда важнейших международных принципов, согласно которым все страны должны иметь возможность выбирать свою собственную внешнеполитическую ориентацию, что суверенитет и территориальная целостность священны и должны уважаться, и что все страны могут и должны быть свободны в выборе своих собственных союзов», — заявила Шерман.

Ранее в Брюсселе завершилось заседание СРН, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению агентства, переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

По словам генсека Североатлантического альянса, главной темой переговоров, на которой был сосредоточен фокус, стала ситуация вокруг Украины. Основное внимание было уделено последствиям напряженности между Москвой и Киевом для европейской безопасности.