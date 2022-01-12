Генсек НАТО раскрыл главную тему переговоров с Россией

Главной темой переговоров Совета Россия — НАТО, на которой был сосредоточен фокус, стала ситуация вокруг Украины. Информацию об этом раскрыл генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Reuters.

Генсек рассказал, что основное внимание было уделено последствиям напряженности между Москвой и Киевом для европейской безопасности. «Вызывает озабоченность тот факт, что продолжающееся наращивание военной мощи, которое мы наблюдаем на Украине и вокруг нее, является частью закономерности», — заключил он.

По словам Столтенберга, страны НАТО открыты к конструктивному диалогу по конкретным предложениям, однако должны быть готовы к тому, что Россия снова выберет конфронтацию. Он пригрозил Москве серьезными последствиями в случае любого применения силы против украинской стороны. В частности, по словам генсека, в случае эскалации конфликта альянс может усилить свое присутствие на востоке.

В ходе пресс-конференции Столтенберг также подтвердил политику открытых дверей НАТО и намерение защищать союзников в случае вооруженного конфликта. По его словам, участники альянса ясно дали понять Москве, что они не будут отказываться от принципов коллективной защиты.