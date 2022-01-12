48-летняя модель снялась в оголяющем тело платье без белья

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных кадрах 48-летняя знаменитость запечатлена в полный рост с распущенными волосами в желтом облегающем платье бренда Peter Dundas без нижнего белья. Наряд оформлен широким асимметричным вырезом на спине, который полностью оголяет бедро Клум. Публикация набрала почти 50 тысяч лайков.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид манекенщицы. Одни сочли наряд чересчур открытым. «Дамам такого возраста нужно прекратить так себя вести», «48-летняя дама не носит нижнее белье!», «Она выглядит отвратительно», «Безвкусное платье, но я уверена, что оно дорогое», «Это просто ужасное платье», — негодовали они.

Другие похвалили стройное телосложение звезды. «Ноги от ушей», «Потрясающая женщина», «У нее отличная фигура», «Хайди прекрасно выглядит», «Она победила в генетической лотерее», «Красотка», — восхищались фанаты.

В августе Хайди Клум поделилась откровенными фото во время отдыха с семьей и была обругана в сети. На снимках звезда позирует на гидроцикле на фоне городского побережья. Модель одета в бикини с яркими цветочными и анималистичными принтами и спасательную экипировку.