48-летняя модель разместила фото в бикини во время отдыха с 30-летним мужем

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась откровенными фотографиями, сделанными во время отдыха на итальянском курорте Амальфи. На соответствующую серию в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных кадрах 48-летняя знаменитость позирует на гидроцикле на фоне городского побережья. Клум одета в бикини с яркими цветочными и анималистичными принтами и спасательную экипировку. Ее образ дополняют солнечные очки и золотистая цепочка на талии. Известно, что модель проводит отпуск в компании своего мужа, 30-летнего музыканта Тома Каулитца.

Публикация набрала около 50 тысяч лайков. Читатели издания раскритиковали Хлум в комментариях за неподобающее поведение. «Хайди, перестань привлекать наше внимание полуголыми фото. Ты уже не в том возрасте», «Скелет в парике. Похожа на труп», «Ты мне нравишься, когда выступаешь как взрослая женщина. Ты была прекрасна в "Проекте подиум". Не вижу смысла вести себя как тинейджер», — писали они.

В июне Хайди Клум поделилась откровенными фото и видео во время отдыха с семьей и также была обругана в сети. На одном снимке она лежала на песке возле моря в черных плавках топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. На другом — была запечатлена возле мольберта со спины в зеленом бикини с ярким принтом и соломенной шляпе.