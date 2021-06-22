48-летняя модель снялась топлес во время отдыха с семьей и была обругана в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась откровенными фото и видео во время отдыха с семьей и была обругана в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

48-летняя знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте несколько публикаций. Так, на одном снимке она лежит на песке возле моря в черных плавках топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. На другом кадре Клум запечатлена возле мольберта со спины в зеленом бикини с ярким принтом, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

Кроме того, супермодель поделилась коротким роликом, на котором она запечатлела своего мужа, музыканта Тома Каулитца, вместе с 11-летней дочерью Лу на пляже. На этих кадрах звезда также прикрывает голую грудь рукой.

Читатели издания раскритиковали телеведущую в комментариях за неподобающий внешний вид. «Это нормально, ходить при детях топлес? Означает ли это, что ее дочь тоже будет ходить без бюстгальтера перед отцом и отчимом?», «Я никогда не пойму, почему женщины публикуют такие откровенные фотографии», «Черт возьми, мне было бы так стыдно, если бы моя пятидесятилетняя мать ходила так на публике», «Ужасная попытка привлечь внимание», — высказались они.

Ранее в июне откровенный снимок Хайди Клум в поддержку сборной Германии по футболу вызвал споры в сети. Она снялась в черных плавках и укороченной футболке национальной сборной, которая частично обнажает ее грудь. «Убери это и веди себя в соответствии со своим возрастом!» — негодовали подписчики модели.