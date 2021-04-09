47-летняя модель снялась в бикини на пляже с мужем и подверглась критике в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась на калифорнийском пляже в бикини и возмутила пользователей сети. На серию из десяти кадров фотографий в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных кадрах 47-летняя Клум позирует перед камерой своего мужа, 31-летнего музыканта Тома Каулитца. Она одета в купальник с черно-белым принтом, состоящий из плавок и топа-бандо, и солнечные очки. На некоторых снимках супруги запечатлены вместе на пляже у моря. «Прекрасный день в Калифорнии», — подписала модель пост, который набрал 61 тысячу лайков.

Читатели издания не одобрили публикацию Клум и подвергли критике ее внешний вид. «Она стареет, несмотря на то что остается худой», «Опять фото при плохом освещении. Уверена, что она прячет свой живот, потому что он далеко не идеален после четырех родов», «Она выглядит не на 47 лет, а на 50 с лишним. Посмотрите на ее обвисшую кожу», — высказались они.

В феврале Клум призвали отказаться от публикации откровенных фото в интернете и уступить славу юной дочери. Поводом для обсуждения ситуации стал снимок знаменитости с оголенными ягодицами в платье из туалетной бумаги. Она разместила кадр сразу после того, как Лени поделилась фотографиями с фотосессии у всемирно известного фотографа. По мнению психотерапевта Филипа Ходсона (Philip Hodson), модель испытывает зависть к дочери из-за ее успеха, красоты и молодости.