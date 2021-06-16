Откровенный снимок модели в поддержку сборной Германии вызвал споры в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поддержала футбольную сборную Германии во время чемпионата Европы откровенным снимком и вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На своей странице в Instagram 48-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует в черных плавках и укороченной футболке национальной сборной, которая частично обнажает ее грудь. Модель засняли без макияжа и с распущенными волосами на территории ее дома. «Удачи тебе сегодня, Германия», — подписала она пост, который набрал почти 200 тысяч лайков.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид Клум. Одни пристыдили ее за полуобнаженные снимки: «Эти стареющие женщины, жаждущие внимания, очень жалкие. Убери это и веди себя в соответствии со своим возрастом!», «Ее детям будет стыдно. Хайди следует повзрослеть», «Мы знаем, что у тебя отличные тело и грудь, тебе не нужно оголяться», «Зря изуродовала хорошую футболку».

Другие, напротив, восхитились подтянутой фигурой знаменитости. «Она великолепна, так ей еще и удается молодеть с каждым годом! Она отлично выглядит, учитывая то, что ей почти 50!» «Мне нужен cсекрет ее подтянутого тела», «Хайди такая красивая с естественным образом», «Потрясающее тело», — писали фанаты.

Сборная Франции встретилась со сборной Германии в центральном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы во вторник, 15 июня, в Мюнхене. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французов.