Знаменитости оголили грудь и запустили новый флешмоб

Знаменитости принялись публиковать снимки в откровенных образах в соцсетях и запустили новый тренд. На их кадры обратили внимание в The Sun.

Согласно материалу, звезды начали массово надевать обнажающую грудь одежду. Так, например, супермодель Белла Хадид сфотографировалась в зеркало кроп-топе ярко-розового цвета из новой коллекции бренда Jacquemus и широких брюках-карго, после чего поделилась полученным изображением в Instagram.

В то же время немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поддержала футбольную команду Германии во время чемпионата Европы откровенным снимком: она частично оголила грудь, надев обрезанную футболку национальной сборной.

Помимо нее, в качестве наряда похожую вещь выбрала певица Рита Ора, которую папарацци запечатлели на улицах Лос-Анджелеса в комбинезоне с вырезом в области декольте. При этом поп-исполнительница не надела бюстгальтер под костюм.

Отмечается, что в флешмобе также приняли участие манекенщицы Деми Роуз (Demi Rose) и Винни Харлоу, блогерша с никнеймом lolliecakez, французская модель Саския Фрейтас (Saskia Freitas) и инфлюэнсер Рейчел Элис (Rachel Alice).

В июле наряды из прозрачной ткани стали трендом у знаменитостей. В описанных нарядах, материал которых оголяет тело, попозировали британская модель Деми Роуз (Demi Rose), манекенщица Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow), блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) и телеведущая Хайди Клум (Heidi Klum).