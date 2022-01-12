В карликовой галактике нашли сверхмассивную черную дыру

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в карликовой галактике Mrk 462. Результаты исследования, о котором кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org, помогут ученым выяснить механизмы формирования гигантских черных дыр во Вселенной.

Черную дыру массой в 200 тысяч масс Солнца нашли с помощью рентгеновской космической обсерватории НАСА Chandra. Она находится в галактике, состоящей всего из нескольких миллиардов звезд, что необычно для черной дыры такой массы. Обычно сверхмассивные черные дыры располагаются в ядрах крупных и ярких галактик, и их можно выявить по быстрому движению центральных звезд. Если черная дыра растет, ее можно обнаружить по рентгеновским лучам, который испускает горячий газ, разогретый до миллионов градусов.

Исследователи проанализировали рентгеновское излучение, испускаемое восемью карликовыми галактиками, и только в одной из них была замечена рентгеновская сигнатура, характерная для растущей черной дыры. Высокая интенсивность излучения указывает на то, что сверхмассивная черная дыра Mrk 462 скрыта горячим газом. По словам ученых, открытие указывает на то, что такие черные дыры на самом деле могут часто встречаться в карликовых галактиках, но невидимы для прямого наблюдения.

Известно, что сверхмассивные черные дыры могли нарастить массу до миллиарда Солнц, когда возраст Вселенной достигал только миллиарда лет. Согласно одной из гипотез, на раннем этапе своего развития такие черные дыры представляли собой относительно небольшие зародыши (массой несколько тысяч Солнц), которые сформировались при коллапсе гигантских облаков газ и пыли.