Одежда в старческом стиле стала трендом у молодежи

Молодежь стала массово носить популярную в прошлом столетии одежду и запустила модный тренд. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, подростки полюбили винтажные вещи в стиле 1960-х и 1970-х годов, популярные у старшего поколения. Среди них яркие колготки, большие воротники, платья-сорочки, кардиганы, блузки и банты. В качестве обуви девушки выбирают балетки и туфли Мэри Джейн (с закругленным мыском и ремешком на подъеме). Свои образы модницы дополняют гольфами, ранцами, очками в круглой оправе, беретами, шляпами и повязками на голову.

Звездный стилист Миранда Холдер (Miranda Holder) объяснила причину возникновения тенденции. «После пандемии покупатели отчаянно хотят выглядеть более женственно. Это желание обусловлено тем, что люди слишком долго видели себя в домашней одежде и перестали чувствовать свою привлекательность и женственность», — пояснила она.

Кроме того, по ее словам, возвращение моды 1960-х годов также связано с явлением модной цикличности (повторение одних и тех же тенденций через определенный промежуток времени — прим. «Ленты. ру»). Она подчеркнула, что, благодаря социальным сетям, можно видеть регулярное «микровозрождение» тенденций, которые быстро возникают и вскоре забываются.

Ранее в январе стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала главные тренды моды 2022 года. По ее словам, стоит отдать предпочтение длинным брюкам в пол. Также в моду возвращается низкая посадка. Кроме того, в тренде будет мужская обувь на массивной подошве, высказалась Ким.