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Одежда в старческом стиле стала трендом у молодежи

Подростки полюбили винтажные вещи в стиле 1960-х и 1970-х годов

Фото: @sarahmantelin

Молодежь стала массово носить популярную в прошлом столетии одежду и запустила модный тренд. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, подростки полюбили винтажные вещи в стиле 1960-х и 1970-х годов, популярные у старшего поколения. Среди них яркие колготки, большие воротники, платья-сорочки, кардиганы, блузки и банты. В качестве обуви девушки выбирают балетки и туфли Мэри Джейн (с закругленным мыском и ремешком на подъеме). Свои образы модницы дополняют гольфами, ранцами, очками в круглой оправе, беретами, шляпами и повязками на голову.

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Звездный стилист Миранда Холдер (Miranda Holder) объяснила причину возникновения тенденции. «После пандемии покупатели отчаянно хотят выглядеть более женственно. Это желание обусловлено тем, что люди слишком долго видели себя в домашней одежде и перестали чувствовать свою привлекательность и женственность», — пояснила она.

Кроме того, по ее словам, возвращение моды 1960-х годов также связано с явлением модной цикличности (повторение одних и тех же тенденций через определенный промежуток времени — прим. «Ленты. ру»). Она подчеркнула, что, благодаря социальным сетям, можно видеть регулярное «микровозрождение» тенденций, которые быстро возникают и вскоре забываются.

Ранее в январе стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала главные тренды моды 2022 года. По ее словам, стоит отдать предпочтение длинным брюкам в пол. Также в моду возвращается низкая посадка. Кроме того, в тренде будет мужская обувь на массивной подошве, высказалась Ким.

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Таисия Косинцева
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