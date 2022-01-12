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В Бразилии 15 человек погибли из-за наводнения

BBC News: 15 человек стали жертвами наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии из-за сильнейших ливней начались оползни и наводнения. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, жертвами тяжелых погодных условий стали как минимум 15 человек. Среди погибших в том числе есть дети. Отмечается, что более 28 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место.

В городе Хуатуба река вышла из берегов и затопила целые жилые кварталы. При этом, по данным Агентства горнодобывающей промышленности Бразилии, 36 дамб в штате находятся в состоянии чрезвычайного положения. Дождливую погоду в регионе объясняют, в частности, глобальным изменением климата.

9 января сообщалось, что на бразильском озере Фурнаш огромная скала обрушилась на лодки с людьми. В результате происшествия пять человек погибли, еще 20 считаются пропавшими без вести. Согласно информации очевидцев, упавшая скала утопила не менее двух лодок.

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Екатерина Андреева
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