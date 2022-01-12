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Фигура 55-летней Сальмы Хайек на фото в бикини удивила фанатов

Актриса Сальма Хайек искупалась в холодной воде в синем комплекте бикини

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась пляжными фото и удивила фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 55-летняя знаменитость запечатлена во время плавания в море с распущенными волосами в синем комплекте бикини. На ее лице отсутствует макияж. Звезда отдыхает предположительно в Мексике. «Боль и удовольствие от купания в холодной воде», — подписала Хайек пост, который набрал миллион лайков.

Поклонники оценили фигуру актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Сексуальный купальник!», «Естественные формы!», «Она выглядит просто невероятно», «Вот это фигура!», «Сногсшибательная красотка», «Очень горячо», — восхищались они.

В октябре 2021 года Сальму Хайек пристыдили в сети за откровенный образ на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в черном облегающем платье, которое было оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?» — ругали ее пользователи сети.

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Айсель Эюбова
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Фигура 55-летней Сальмы Хайек на фото в бикини удивила фанатов
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