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Стало известно о «тайной помощи» США Украине на 200 миллионов долларов

Politico: США окажут помощь Украине на 200 миллионов долларов, поставив радарную систему

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США окажут «тайную помощь» Украине, поставив стране радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

Издание со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского и представителя властей США, который знаком с подробностями данного шага, сообщило, что Вашингтон в рамках этого пакета помощи намерены направить своему европейскому партнеру «радарную систему и некоторое морское оборудование». Изданию не стало известно, когда именно начнутся первые поставки.

По информации Politico, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств.

Ранее представители Республиканской партии США в Конгрессе представили законопроект, в котором призвали направить на Украину новые средства вооружения, в том числе ракеты и системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей США в понедельник, 10 января, группой конгрессменов-республиканцев, в частности Майклом Макколом от штата Техас и Майком Роджерсом от штата Алабама.

Марина Совина
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