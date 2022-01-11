В США призвали направить Украине ракеты и системы ПВО

Представители Республиканской партии США в Конгрессе представили законопроект, в котором призвали направить на Украину новые средства вооружения, в том числе ракеты и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, соответствующий документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей США в понедельник, 10 января, группой конгрессменов-республиканцев, в частности Майклом Макколом от штата Техас и Майком Роджерсом от штата Алабама. Законопроект получил название «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны» (GUARD Act).

Согласно документу, Вашингтон обязуется «в срочном порядке» предоставить Киеву «жизненно важные средства, включая ракеты "земля — воздух", системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины», а также иные вооружения. По мнению авторов законопроекта, в общей сложности США в 2022 финансовом году должны выделить Украине порядка 450 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Кроме того, предлагается ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2» и отвергнуть предложения России по стратегической стабильности, в особенности ее требования о запрете размещения ракет средней дальности на территории европейских стран.

По словам Маккола, принятие данного законопроекта продемонстрирует Кремлю, что вторжение на Украину и попытки восстановить свое влияние в регионе будут стоить ему слишком дорого.

Ранее в январе стало известно, что группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину.

