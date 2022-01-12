Россия обвинила США в возвращении к инструментам времен холодной войны

Для обеспечения безопасности в Европе Североатлантический альянс вернулся к использованию инструментов времен холодной войны. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО. Трансляция его пресс-конференции ведется на YouTube-канале «Телеканал 360».

Говоря об актуальной обстановке, Грушко отметил ухудшение «ландшафта безопасности» в Европе. В этом он обвинил НАТО, так как альянс вернулся к схемам обеспечения безопасности образца 1949 года. Он отметил, что во главу угла альянс ставит сдерживание России и выделяет на это колоссальные ресурсы.

Замглавы МИД также заметил, что в НАТО не скрывают главное предназначение альянса — сдерживание России. По его словам, этот факт действует разрушающе на попытки выстроить европейскую безопасность на других принципах. Кроме того, Грушко напомнил, что альянс продолжает расширяться в сторону российских границ.

Дипломат заявил, что такая ситуация создает непредсказуемые риски для безопасности в Европе. Кроме того, Грушко возложил на НАТО ответственность за полную деградацию системы контроля за вооружениями, которая по итогам Холодной войны сложилась между Россией и альянсом. В том числе он напомнил про развал договоренностей по РСМД, инициированный США.

«Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, использовать какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности», — заключил замглавы МИД России.

Также в Министерстве обороны, представитель которого также присутствовал на заседании Совета Россия — НАТО, назвали ключевые вопросы на переговорах с НАТО, среди которых оказалось нерасширение Североатлантического альянса за счет Украины и других стран.