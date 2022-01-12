В Минобороны назвали ключевые вопросы на переговорах с НАТО

В Министерстве обороны назвали ключевые вопросы на переговорах с НАТО, среди которых оказалось нерасширение Североатлантического альянса за счет Украины и других стран, передает РИА Новости.

«Ключевыми вопросами, над решением которых считаем необходимым сосредоточиться, являются... ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования"», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, среди важных вопросов оказалось обязательство о неразмещении военно-политическим блоком в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, так как это может «кардинально ухудшить условия безопасности на континенте».

Ранее в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО (СРН), темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению агентства, переговоры продолжались больше четырех часов.