Никас Сафронов рассказал о желании Леонида Куравлева уйти в монастырь

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что народный артист РСФСР Леонид Куравлев хотел уйти в монастырь после смерти супруги. Об этом живописец упомянул в беседе с «Известиям».

Друг семьи известного актера отметил, что узнал о таком желании Куравлева, когда общался с ним по телефону около года назад. «Мы так поговорили спокойно. Он сказал, что вообще в монастырь уходит. Потом я узнал, что он где-то в доме престарелых находится. В общем, при всем моем желании ему помочь, он как-то все время нейтрализовался», — заявил Сафронов.

Ранее Starhit сообщил, что Куравлева экстренно госпитализировали, он на кислороде, так как легкие поражены. 85-летний Куравлев находится в реанимации.

Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.