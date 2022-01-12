Премьер Латвии назвал почти немыслимой войну России с НАТО

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал почти немыслимой войну России с НАТО, сообщает Delfi.

Кариньш оценил как положительный результат тот факт, что состоялись российско-американские переговоры. «Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе», — сказал он.

Премьер уверен, что Москва не сможет диктовать Североатлантическому альянсу, какие страны включать в свой состав и где размещать войска.

На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш ответил, что наихудшим сценарием является война, однако альянс к ней готов. При этом глава латвийского правительства заявил, что война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война.

12 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось первое за два с половиной года заседание Совета Россия — НАТО. Ранее в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном.

17 декабря 2021 года МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. Москва призывает альянс отказаться от расширения на Восток.